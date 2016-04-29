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والد شريف ميخائيل يشيد بدورالسفارة والقنصلية المصرية في لندن تجاه حادث نجله

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والد شريف ميخائيل يشيد بدورالسفارة والقنصلية المصرية في لندن تجاه حادث نجله والد شريف ميخائيل يشيد بدورالسفارة والقنصلية المصرية في لندن تجاه حادث نجله

شريف ميخائيل

أعرب المواطن المصرى عادل حبيب ميخائيل والد الراحل شريف حبيب، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح ، مؤكدًا أن بيان رئاسة الجمهورية الصادر بعد وفاة نجله المهندس شريف حبيب كان أكبر تعزية له.

وأشاد ميخائيل، بالدور الكبير الذى لعبته السفارة المصرية برئاسة السفير ناصر كامل، والقنصلية المصرية برئاسة القنصل العام علاء يوسف، مؤكدا أنهما لم يتركاه لحظة واحدة منذ علمهما بالحادث.

جاء ذلك خلال إستقبال عادل ميخائيل للنائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والسفير ناصر كامل والقنصل العام علاء يوسف بمنزله فى غرب لندن.

وكان الراحل شريف عادل حبيب ، قد لقي مصرعه في لندن محروقًا داخل أحد جراجات السيارات.

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