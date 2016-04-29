مؤتمر أكاديمية جراحة القلب يعلن عن استئصال ورم نادر فى الأذين الأيسر

أعلن الدكتور أحمد الكردانى أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب بطب عين شمس، خلال مؤتمر أكاديمية جراحة القلب والصدر الأول المنعقد حاليًا بالقاهرة، أنه قام بإجراء جراحة نادرة فى قلب سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، موضحا أن هذا الورم حميد.

وقال الدكتور أحمد الكردانى إن أكثر هذه الأورام انتشارًا هى الأورام المخاطية فى الأذين الأيسر ويصيب السيدات أكثر من الرجال، موضحًا أنه يصيب السيدات أكثر من الرجال نتيجة تكاثر الخلايا فى الحاجز ما بين الأذينين وهو يصيب المريض بضيق فى التنفس أو إغماء نتيجة غلق الورم للصمام الميترالى.

وأكد أن السيدة التى تم إجراء الجراحة لها أصيبت بالإغماء فى سويسرا لأول مرة فى حياتها، وتم تشخيصها فى إحدى مستشفيات سويسرا من خلال الموجات الصوتية على القلب "الايكو"، وتبين وجود ورم فى الأذين الأيسر وكان حجمه 5 فى 4 سم.

وأشار الدكتور أحمد الكردانى إلى أن الحالة رفضت إجراء الجراحة فى سويسرا، وتم إجراء العملية بنجاح باستئصال الورم فى القلب بمستشفى عين شمس التخصصى بعشر تكاليف إجراء الجراحة فى سويسرا.

وأوضح أن أورام القلب من الأورام النادرة ومعظمها حميد ولكن مع التقدم فى التشخيص بدأ التشخيص مبكرًا، موضحا أن هناك أوراما ليفية تحدث كثيرًا فى بعض المرضى ويتم استئصالها من البطين الأيمن.

وأضاف أنه غالبًا ما تسبب اضطرابات فى ضربات القلب، مؤكدًا أن الأورام السرطانية فى القلب لا يمكن استئصالها ويتم علاجها من خلال زراعة القلب ولا يفيد معها العلاج الإشعاعى أو الكيماوى ويحدث انتشار سريع للورم، موضحا أن أورام القلب يمكن تشخيصها بالموجات الصوتية أو الرنين المغناطيسى.

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