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«زرق » يسقط في أيدي مباحث الابراهيمية بـ6 كيلو بانجو

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«زرق » يسقط في أيدي مباحث الابراهيمية بـ6 كيلو بانجو «زرق » يسقط في أيدي مباحث الابراهيمية بـ6 كيلو بانجو

المتهم بعد ضبطه

نجحت مباحث الابراهيمية بالشرقية من ضبط أحد كبار تجار المخدرات و بحوزتة 6 كليو بانجو بعد مداهمة وكرة في منطقة البركة ، ذلك خلال مأمورية لضبط و احضارة في قضية مخدرات أخري .
> تلقي اللواء هشام خطاب مدير ادارة البحث الجنائي بالشرقية ، إخطار من الرائد أحمد غازي رئيس مباحث مركز الابراهيمية ، يفيد أنة توجة النقيبان محمود مرتاح و محمود ثروت معاوني المباحث ، لتنفيذ أمر ضبط و إحضار للنيابة العامة للمتهم “رزق فرج عبدالعزيز ” 44 سنة عاطل من قرية كفور نجم و مسجل خطر مخدرات ، لاتهامة في قضية مخدرات محل التحقيق ، و خلال مداهمة وكر المتهم في منطقة البركة و التي يستخدمها لحماية نشاطة الاجرامي ، عثر بحوزتة وبحوزته 2 لفافه كبيرة الحجم بانجو تزن حوالي 6كيلو وسلاح ابيض مطواه ومبلغ مالي الف جنيه.

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