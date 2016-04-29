مصرع طالبين وإصابة اثنين فى حادث سير بالمنصورة

لقى طالبان مصرعهما وأصيب اثنان فى حادث سير بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بوصول بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول كل من عمرو علاء 18 سنة ومحمد مصطفى جمجوم 18 سنة طالبين بالصف الثالث الثانوى جثتين هامدتين، وإصابة ماجد أحمد زميلهما بإصابات خطيرة وطالب رابع، نتيجة حادث سير بعد اصطدام سيارتهم بعمود إنارة على الطريق بناحية بوابة توشكى بجامعة المنصورة.

وعلى الفور انتقل الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة والتى أمرت بدفن الجثتين.

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