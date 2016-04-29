فتاة ترسم صفحة من كتاب على حائط منزلها بسبب «هاري بوتر »

قرر ت ميريديث ماك كاردل مؤلفة ومعجبة بشخصية هاري بوتر ان تقوم برسم اول صفحة من كتاب “هاري بوتر وحجر الساحر” على حائط في منزلها .

واعتقدت ان ذلك ستكون اجازة نهاية اسبوع ممتعة، لكن المهمة -الهيراقلية- استمرت اكثر من 60 ساعة لتستمر اكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت ماك كاردل لصحيفة هافنجتون بوست الامريكية، “كنت أخطط في الاصل الى رسم قصيدة فرنسية ولكن نظرا الى انني لا اتحدث اللغة الفرنسية ، كما انني لست شاعرة ، فقد نصحتني صديقة بان اختار شيئا أكثر خصوصية ، فقمت باختيار صفحة من كتاب “هاري بوتر وحجر الساحر” ، بحسب بورد باندا.