رئيس وزراء اليمن ينتقل لحضرموت والجيش يسيطر على معسكرى تدريب للقاعدة

> صرحت مصادر حكومية يمنية أن الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء وعددا من أعضاء حكومته سينتقلون غدا السبت إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

ونقل موقع المصدر أونلاين الاخبارى عن المصدر أن انتقال رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته إلى المكلا يأتى عقب نجاح العملية العسكرية التى نفذها الجيش الوطنى وقوات التحالف العربى وانتهت بتحرير المدينة وكل مناطق ساحل حضرموت من سيطرة عناصر القاعدة التى استمرت أكثر من عام، وأشار إلى أن تجهيزات كبيرة اتخذت لاستقبال رئيس الوزراء وأن هذه الزيارة قد تكون بداية لاستقرار الحكومة بشكل دائم.

يذكر أن الحكومة الشرعية اليمنية تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها وقد استقر بها الرئيس اليمنى لبعض الوقت كما استقر بها رئيس الوزراء السابق خالد بحاح وقتا طويلا ولكن بسبب الاحداث الأمنية غادر بحاح عدن وبعدها تم تعيين ابن دغر بدلا منه .

وشهدت مدينة المكلا هدوءا كبيرا منذ الاحد الماضى بعد طرد عناصر القاعدة منها وانتهاء العملية العسكرية ضد المسلحين المتشددين وعادت المرافق الحيوية فيها العمل وفى مقدمتها استئناف الميناء البحرى لنشاطه الملاحى واستقبال السفن المحملة بالنفط والبضائع وصارت الحياة فى المدينة طبيعية، وكان اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت قد وصل إلى المكلا منذ يومين .

من جانبه أشاد الفريق على محسن الأحمر نائب الرئيس اليمنى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتصال هاتفى باللواء عبد الرحمن الحليلى قائد المنطقة العسكرية الأولى بتحرير قوات الجيش معسكرات تدريبية للعناصر الإرهابية فى محافظة حضرموت.

وأكد الأحمر - خلال الاتصال الليلة الماضية - على أن القوات ستستمر فى ملاحقة العناصر الفارة من الإرهابيين حتى تطهير كافة المناطق التى تسيطر عليها وبسط سلطة الدولة فيها وإحلال الأمن والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها وبناء الدولة الاتحادية ذات الأقاليم الستة ومنها إقليم حضرموت.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن قوات الجيش بمساندة من دول التحالف نجحت أمس فى طرد العناصر الإرهابية من وادى سر وسيطرت على معسكرين فى الوادى أسستهما الجماعات الإرهابية لتدريب عناصرها وهما معسكر سودف ومعسكر نخر الحاشدى وكانا بمثابة معقل رئيسى للإرهابيين.

وقد أكد اللواء الحليلى أن وحدات المنطقة الأولى العسكرية بمشاركة الوحدات فى المناطق الأخرى وقوات التحالف ستعمل جاهدة لاستتباب الأمن والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها فى حضرموت.

وقد واصلت قوات الجيش فى المنطقة الأولى حملتها العسكرية الواسعة التى بدأتها أمس لتطهير مناطق مديريات الساحل والقطن بحضرموت، من عناصر تنظيم القاعدة وتمكنت من السيطرة التامة على أهم معاقل التنظيم القاعدة فى معسكرى سودف ونخر الحاشدى بوادى سر بمديرية القطن بحضرموت جنوب شرق اليمن.

وأكد مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الأولى أن قوات الجيش تمكنت من تفجير ثلاث سيارات مفخخة كانت مجهزة للتفجير كما ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعبوات الناسفة بعدد من المخازن التابعة للإرهابيين، وقال أن طائرات الاباتشى التابعة لقوات التحالف العربى ساندت قوات الجيش وشنت سلسلة من الغارات على مواقع الإرهابيين فى وادى سر .

وأضاف أن العمليات العسكرية مستمرة لملاحقة فلول العناصر الأرهابية بمديريات الساحل بحضرموت.. مشيرا إلى سقوط عدد كبير من عناصر التنظيم ما بين قتيل وجريح خلال المواجهات، وكانت قوات الجيش بمساندة قوات التحالف قد تمكنت يوم الاحد الماضى من طرد عناصر القاعدة من المكلا عاصمة حضرموت والمدن الساحلية التى تتبع المنطقة العسكرية الثانية.

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