الاحتلال يفرض قيودا على المحتفلين بعيد الفصح ويمنع وصولهم لكنيسة القيامة

>شارك عشرات آلاف من مسيحيى الشرق اليوم الجمعة فى مسيرة إحياء الجمعة العظيمة التى تسبق سبت النور وعيد الفصح المجيد.

وقال شهود عيان -لوسائل إعلام فلسطينية- إن شرطة الاحتلال الإسرائيلى وقواته نصبت عشرات الحواجز فى محيط كنيسة القيامة ومختلف مراحل طريق الآلام ما نغص على المحتفلين وجعل آلاف الحجاج ينتظرون من أجل الوصول إلى كنيسة القيامة وتعذر على بعضهم ذلك.

وانطلق المشاركون من المدرسة العمرية فى البلدة القديمة حتى كنيسة القيامة حاملين صلبانا خشبية، ومرددين تراتيل وصلوات خاصة، مارين بأربع عشرة مرحلة تعذب فيها السيد المسيح قبل صلبه حسب العقيدة المسيحية.

يذكر أن 7 آلاف قبطى مصرى وصلوا إلى فلسطين الأسبوع الماضى لإحياء أسبوع الآلام فى الأراضى المقدسة.

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