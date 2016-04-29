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وزير الدفاع يبحث مع نظيره النيوزيلندي مهام القوات متعددة الجنسيات

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وزير الدفاع يبحث مع نظيره النيوزيلندي مهام القوات متعددة الجنسيات وزير الدفاع يبحث مع نظيره النيوزيلندي مهام القوات متعددة الجنسيات

 

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،  وزير الدفاع النيوزيلندى جيرى براونلى والوفد المرافق له.
> وأوضح بيان للمتحدث العسكري عبر صفحته الرسيمة على “فيسبوك”، منذ قليل، أن اللقاء تناول بحث العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ونقل وتبادل الخبرات للقوات المسلحة، لكلا البلدين في مجالات التعاون العسكري والأمني.

 

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى مهام القوة متعددة الجنسيات والدور العظيم الذى تقوم به القوات المسلحة لتسهيل تنفيذ القوات المتعددة الجنسيات لمهامها بشكل آمن فى ضوء التحديات التى تواجهها فى سيناء.
> حضر اللقاء الفريق  محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

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