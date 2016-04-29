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بالصور.. انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو بدون إصابات

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بالصور.. انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو بدون إصابات بالصور.. انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو بدون إصابات
انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم الجمعة أعلى محور 26 يوليو، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة دون وقوع أى إصابات.

وأنتقل على الفور اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة أن السيارة عقب توقفها أسفل مظلة تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة، انفجرت عبوة ناسفة أسفلها ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة وبالمظلة.

وتبين للرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز كرداسة أن السيارة كان يستقلها أمين شرطة و3 مجندين، إلا أنهم لم يتعرضوا لأى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وجار إجراء التحريات لضبط مرتكبى الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

انفجار-عبوة-ناسفة-أسفل-سيارة-شرطة-أعلى-محور-26-يوليو-(1)

انفجار-عبوة-ناسفة-أسفل-سيارة-شرطة-أعلى-محور-26-يوليو-(2)

انفجار-عبوة-ناسفة-أسفل-سيارة-شرطة-أعلى-محور-26-يوليو-(3)

انفجار-عبوة-ناسفة-أسفل-سيارة-شرطة-أعلى-محور-26-يوليو-(4)

انفجار-عبوة-ناسفة-أسفل-سيارة-شرطة-أعلى-محور-26-يوليو-(5)


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