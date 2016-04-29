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وزير الدفاع يلتقى نظيره النيوزيلندى ويبحثان مهام القوى متعددة الجنسيات بسيناء

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وزير الدفاع يلتقى نظيره النيوزيلندى ويبحثان مهام القوى متعددة الجنسيات بسيناء وزير الدفاع يلتقى نظيره النيوزيلندى ويبحثان مهام القوى متعددة الجنسيات بسيناء
التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جيرى براونلى وزير الدفاع النيوزيلندى والوفد المرافق له.

تناول اللقاء بحث العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ونقل وتبادل الخبرات للقوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات التعاون العسكرى، والأمنى، كما تطرق اللقاء إلى مهام القوة متعددة الجنسيات والدور العظيم الذى تقوم به القوات المسلحة لتسهيل تنفيذ القوات المتعددة الجنسيات لمهامها بشكل امن فى ضوء التحديات التى تواجهها فى سيناء.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى، رئيس اأكان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.


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