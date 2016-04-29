الأمم المتحدة تدعو لوقف العنف فى سوريا وتحذر من إنهيار الهدنة

>ندد المفوض الأعلى فى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الجمعة "باستخفاف جميع الأطراف بحياة المدنيين" فى سوريا محذرا من إنهيار الهدنة، وصرح زيد بن رعد الحسين فى بيان ان "العنف يتصاعد بسرعة مهولة إلى مستويات شهدناها قبل الهدنة".

وندد بمقتل مدنيين فى الأيام الأخيرة فى حلب وحمص ودمشق وريفها وإدلب ودير الزور، كما لفت إلى أن جميع ظواهر العنف تشكل "اثباتا جليا على استخفاف يثير القلق إزاء إحدى ركائز القانون الانسانى الدولي، أى واجب حماية المدنيين". ودعا المفوض الأعلى، على غرار رئيس مجموعة العمل للمساعدة الإنسانية يان ايجيلاند الخميس، الأطراف إلى وقف العنف، وتجنب العودة إلى الحرب الشاملة.

قال إن "وقف الأعمال العدائية ومفاوضات السلام بين السوريين فى جنيف هما الخياران الوحيدان المتاحان، وفى حال تم التخلى عنهما فلا يسعنى أن أتخيل الفظائع الإضافية التى قد تواجهها سوريا".

بالإضافة اصدر المفوض الأعلى إنذارا بشأن وضع المدنيين فى منطقتى الفوعة وكفريا المحاصرتين. فالبلدتان قد تتعرضان إذا خرقت الهدنة السارية منذ أواخر فبراير إلى إعمال انتقامية من الفصائل المعارضة بحسبه.

وندد المفوض الأعلى كذلك بالفشل "المستمر" و"المخزي" لمجلس الأمن فى رفع ملف الوضع السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الدول النافذة اصبحت "متواطئة" فى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

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