موسكو تصف إنزال عسكريين أمريكيين فى سوريا "بـ "خرق لسيادة دمشق"

>قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف إن إنزال عسكريين أمريكيين فى سوريا دون تنسيق مع حكومتها الشرعية "يشكل خرقا لسيادتها".

وأضاف المسؤول الروسى -فى تصريح صحفى فى موسكو اليوم الجمعة أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" تعليقا على إنزال 150 عسكريا أمريكيا فى مدينة رميلان بشمال شرق سوريا- أن موسكو "متضامنة تماما مع الموقف الرسمى لدمشق فى هذا الشأن"، و"إننا بالطبع لا يمكن ألا نشعر بالقلق بشأن عدم تنسيق مثل هذه الخطوات الأمريكية مع الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسى فى ذات الوقت إلى وجود اتصالات مستمرة على مستوى وزارتى الدفاع الروسية والأمريكية، موضحا أن "هناك خبراء محترفين يعلمون جيدا الأوضاع وديناميكية تطورها والأخطار والمهمات الموجودة وهم الذين يقومون بإجراء هذه الاتصالات".

وكان مصدر مسئول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكد أمس إدانة سوريا الشديدة للعدوان السافر المتمثل بدخول عسكريين أمريكيين إلى رميلان الذى يشكل تدخلا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة السورية، مشددا على أن هذا التدخل مرفوض وغير شرعى وجرى دون موافقة الحكومة السورية وهو بمثابة اعتداء صريح ينتهك أراضى سوريا وهو بذلك يتناقض مع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

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