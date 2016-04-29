أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موسكو تصف إنزال عسكريين أمريكيين فى سوريا "بـ "خرق لسيادة دمشق"

Google+ Print
موسكو تصف إنزال عسكريين أمريكيين فى سوريا "بـ "خرق لسيادة دمشق" موسكو تصف إنزال عسكريين أمريكيين فى سوريا "بـ "خرق لسيادة دمشق"

>قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف إن إنزال عسكريين أمريكيين فى سوريا دون تنسيق مع حكومتها الشرعية "يشكل خرقا لسيادتها".

وأضاف المسؤول الروسى -فى تصريح صحفى فى موسكو اليوم الجمعة أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" تعليقا على إنزال 150 عسكريا أمريكيا فى مدينة رميلان بشمال شرق سوريا- أن موسكو "متضامنة تماما مع الموقف الرسمى لدمشق فى هذا الشأن"، و"إننا بالطبع لا يمكن ألا نشعر بالقلق بشأن عدم تنسيق مثل هذه الخطوات الأمريكية مع الشرعية للجمهورية العربية السورية".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسى فى ذات الوقت إلى وجود اتصالات مستمرة على مستوى وزارتى الدفاع الروسية والأمريكية، موضحا أن "هناك خبراء محترفين يعلمون جيدا الأوضاع وديناميكية تطورها والأخطار والمهمات الموجودة وهم الذين يقومون بإجراء هذه الاتصالات".

وكان مصدر مسئول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكد أمس إدانة سوريا الشديدة للعدوان السافر المتمثل بدخول عسكريين أمريكيين إلى رميلان الذى يشكل تدخلا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة السورية، مشددا على أن هذا التدخل مرفوض وغير شرعى وجرى دون موافقة الحكومة السورية وهو بمثابة اعتداء صريح ينتهك أراضى سوريا وهو بذلك يتناقض مع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان