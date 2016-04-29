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بالصور.. مقتل وإصابة العشرات فى حلب نتيجة سقوط قذائف أطلقتها مجموعات مسلحة

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بالصور.. مقتل وإصابة العشرات فى حلب نتيجة سقوط قذائف أطلقتها مجموعات مسلحة بالصور.. مقتل وإصابة العشرات فى حلب نتيجة سقوط قذائف أطلقتها مجموعات مسلحة

>نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مصدر بمحافظة حلب السورية أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأُصيب نحو 40 آخرين بسقوط قذائف أطلقتها مجموعات مسلحة على منطقة بستان كل آب، وعلى مسجد بمنطقة باب الفرج بمحافظة حلب فى سوريا.

وقال المصدر الذى تشر "سبوتنيك" إلى هويته إن "مجزرة مروعة وقعت فى منطقة بستان كل آب بمحافظة حلب (شمال غرب سوريا) نتيجة سقوط عشرات القذائف التى أطلقتها مجموعات مسلحة".

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القذائف الصاروخية على جامع الملخانة فى باب الفرج، ما أدى إلى نشوب حريق بداخله ووقوع إصابات كثيرة أثناء خروج المصلين عقب أداء صلاة الجمعة

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (1)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (2)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (3)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (4)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (5)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (6)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (7)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (8)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (9)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (10)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (11)

مقتل وإصابة العشرات فى حلب مع استمرار قصف الأحياء السكنية (12)
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