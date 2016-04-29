«هيكابي».. على مسرح «آداب عين شمس»

قدم طلاب الفرقة الثالثة بقسم الحضارة الأوروبية بكلية الآداب جامعة عين شمس، أمس الخميس، مسرحية “هيكابي”، عن الكاتب التراجيدي اليوناني “يوربيديس”، بحضور عميدة كلية الآداب الدكتورة سوزان قليني، وذلك على مسرح الكلية.

وقال الدكتور فريد حسن الأنور، أستاذ المسرح اليوناني بكلية الآداب ومخرج المسرحية، إن 100 طالب وطالبة شاركو في مسرحية “هيكابي” بين تمثيل وإعداد وإخراج وتنظيم، مشيرًا إلى أن الأداء على المسرح أبهر جميع الحضور.

وأكد فريد أن مشاركة الطلاب في هذه الفاعليات يساهم في تعميق مستواهم الثقافي والعلمي، مشيرًا إلى أن عرض المسرحية يمثل عودة للنشاط الفني لقسم لحضارة الأوربية بالجامعة، وذلك بعرض واحدة من أهم المسرحيات العالمية قديمًا، وهي هيكابي (إنتقام أم) للكاتب التراجيدي اليوناني “يوريبيديس”.