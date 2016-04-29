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علامات مرضية تدل على مشاكل فى اللثة.. منها احمرارها ورائحة الفم الكريهة

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علامات مرضية تدل على مشاكل فى اللثة.. منها احمرارها ورائحة الفم الكريهة علامات مرضية تدل على مشاكل فى اللثة.. منها احمرارها ورائحة الفم الكريهة
تورم واحمرار اللثة وحساسية الأسنان، من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون لكن لم يتم الانتباه لها.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، يوضح علامات مرضية تدل على وجود مشاكل فى اللثة، وتشمل هذه العلامات الآتى: النزيف، فهو أول علامة تنذر بأمراض اللثة وذلك بوجود دم على فرشاة الأسنان، فإذا كان يوجد دم بعد وقبل تفريش الأسنان أو أثناء تناول الطعام، فمن الضرورى توخى الحذر وعدم تجاهلها، لأنها علامة على حالة مرضية خطيرة .

وتابع أن من العلامات الأخرى، وجود احمرار وتورم باللثة: هذه العلامات تكون دليلا على أمراض اللثة، حيث تصبح منتفخة ومتورمة، وينتج عنها عدم ارتياح، أما بالنسبة لحساسية الأسنان، فإن هناك بعض المواد الغذائية تؤدى إلى تفاقم الحساسية، وهناك احتمالات أن الحساسية تكون نتيجة لأمراض اللثة وتسوس الأسنان، لكن من الممكن تجنب الحساسية بمزيد من الرعاية بتجنب بعض الأطعمة والمشروبات .

وأشار التقرير إلى أن من العلامات التى تدل على وجود مشكلة فى اللثة، رائحة الفم الكريهة والتى تكون نتيجة عن وجود ترسبات وبكتيريا تحلل الطعام إلى جزئيات فى الفم، ما يكون مسئولا عن رائحة الفم الكريهة، وللتغلب على هذه المشكلة يجب استشارة الطبيب المختص.

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