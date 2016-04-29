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ألمانيا: ينبغي لإيطاليا أداء واجبها بتسجيل اللاجئين

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ألمانيا: ينبغي لإيطاليا أداء واجبها بتسجيل اللاجئين ألمانيا: ينبغي لإيطاليا أداء واجبها بتسجيل اللاجئين

ازمة اللاجئين – ارشيفية

قال متحدث باسم الألمانية، اليوم الجمعة، في تعليقه على التوتر بين إيطاليا والنمسا بشأن إجراءات ضبط الحدود، إنه ينبغي لإيطاليا تنفيذ التزاماتها في أزمة اللاجئين ومنها تسجيل وإيواء الوافدين الجدد.

وقال شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي “التزمت الحكومة الاتحادية بموقفها شهورا وشهورا بأننا نحتاج لحلول جماعية ودائمة وهذا يعني أن على كل طرف الوفاء بالتزاماته”.

وأضاف ” يعني ذلك بالطبع في هذه الحالة أن تفي إيطاليا بالتزاماتها على سبيل المثال تسجيل اللاجئين وإيوائهم بشكل ملائم”.

كانت النمسا أعلنت مؤخرا أنها قد تفرض قيودا عند معبر برينر مع ايطاليا، لمنع المهاجرين من الدخول بينما وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي خطط بناء سياج بالمنطقة بأنها “تتعارض بشكل مخز مع القيم الأوروبية”.

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