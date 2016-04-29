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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب تدريجيا على المناطق الغربية والجنوبية بعد الظهر قد تكون ركامية أحيانا يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط مع وجود السحب الركامية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 32 كم/ساعة بوجه عام ، تصل الى 45 كم/ساعة مع وجود السحب.

البحر ..  متوسط الموج يضطرب شمالا صباحا .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث  قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع أقدام بالعمق يصل إلى سبع أقدام شمالا  .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة و 38 دقيقة ظهرا .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    42      26              70       15 .
> دبي                        41      24              75       20 .
> الشارقة                   42      24              75       20.
> عجمان                    41      25              75       25.
> أم القيوين                42       24             70        20 .
> رأس الخيمة             42       23             65        15 .
> الفجيرة                   36       28             75       20.
> العين                     41       28              70       20 .
> ليوا                       43      24               65       10 .
> الرويس                  38      24               80       15 .
> السلع                    39       22               75       25.
> دلما                      34      25               85       45 .
> طنب الصغرى          35      24               80       35 .
> طنب الكبرى            35      24               80       35 .
> أبوموسى               36       25               80       40.
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