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مرتضى منصور يستطلع رأي جمال عبد الحميد لمنصب مدير الكرة في الزمالك

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مرتضى منصور يستطلع رأي جمال عبد الحميد لمنصب مدير الكرة في الزمالك مرتضى منصور يستطلع رأي جمال عبد الحميد لمنصب مدير الكرة في الزمالك

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع جمال عبد الحميد المدير الفني لنادي السكة الحديد مساء اليوم الجمعة، لعرض منصب مدير الكرة عليه.

ويرغب مرتضى منصور في تجهيز البدلاء المحتلين في حال رحيل الجهاز المساعد الحالي لأليكس ماكليش ممثلين في فرانك نوتال وموسى الحبشي.

وكان مرتضى منصور قد أبلغ أليكس ماكليش مدرب الفريق يوم أمس الخميس، بالاستغناء عن مساعديه موسى الحبشي وفرانك نوتال، ومنحه مهلة للتفكير في الأمر حتى مساء صباح اليوم الجمعة. (طالع أخر المستجدات في صدام ماكليش ومرتضى)

من جانبه، طالب أليكس ماكليش نظيره مرتضى منصور بمد المهلة إلى مساء اليوم قبل اتخاذ القرار النهائي. "طالع التفاصيل"

وبدأ مرتضى منصور من جانبه في الاتفاق مع المساعدين الجدد للتحضير للخطوة التالية بعد رحيل مساعدي ماكليش.

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