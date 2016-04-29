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بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك في ماراثون الدراجات احتفالًا بعيد تحرير سيناء

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محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

بورسعيد: جمال نوفل

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، شباب المدينة ضمن سباق ماراثون بالدراجات في شارع طرح البحر، احتفالا باعياد تحرير سيناء.

شارك في السباق ذوي الاحتياجات الخاصة وشباب وفتيات المدارس، وتوجه المحافظ عقب انتهاء سباق الدراجات الذي تصدره المحافظ الي شاطئ بورسعيد و شارك في لعب الكرة الطائرة .

ونظمت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحام العام للشركات، هذه الفعاليات ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء .

وكانت مديرية الشباب و الرياضة ببورسعيد قد نظمت عدة سباقات في كرة اليد و كرة السلة و الكرة الطائرة و تنس الملاعب علي شاطئ بورسعيد بالاشتراك مع اتحاد الشركات, شارك في الفعاليات الدكتور حسني غندر سكرتير اتحاد الشركات، والدكتور محمود جمال مندوبا عن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور علي ابو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة .

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