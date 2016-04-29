باكستان : وفاة أم وأطفالها الخمسة إثر احتراق منزلهم بـ«سيجارة»

أفادت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، بوفاة أم واطفالها الخمسة، جراء اندلاع حريق في مسكنهم في مدينة مظفر جاره في إقليم البنجاب، شرق باكستان.

ونقلت قناة “جيو” الإخبارية الباكستانية عن الشرطة قولها إن الحريق الذي اندلع في كوخ في منطقة ساناوان بمظفر جاره تسببت في وفاة امرأة واطفالها الخمسة.

وقال رجال شرطة إن الحريق اندلع بعدما سقطت سيجارة مشتعلة على الأرض مما تسبب في اندلاع حريق ابتلع الكوخ.

وذكرت جيو أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص من بين الرماد ونقلوا إلى المستشفى، ولكن نظراً لغياب وحدات علاج الجروح في أي مستشفى في المدينة، فإن من غير المرجح أن يتلقى الجرحى الرعاية الطبية المناسبة.

وكل الضحايا من العمال الذين كانوا يقومون بصنع سلات وحصائر من براعم الخيزران (البامبو).