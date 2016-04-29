للأسبوع الثانى على التوالى.. إسرائيل تمنع أهالى غزة من الصلاة فى الأقصى

> منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم /الجمعة/ للأسبوع الثانى على التوالى عشرات الفلسطينيين فى قطاع غزة من التوجه إلى القدس عبر معبر بيت حانون "ايرز"، لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك، بذريعة الأعياد اليهودية.

وقال مسؤول فى الارتباط الفلسطينى - فى تصريح صحفى - "إن إسرائيل تواصل منع المصلين الذين تفوق أعمارهم 60 عاما من التوجه للصلاة بالأقصى للجمعة الثانية على التوالى بسبب عيد الفصح اليهودي".

ويغادر 200 مصل من قطاع غزة كل جمعة إلى القدس للصلاة فى المسجد الأقصى المبارك عبر معبر "ايرز"، ويعودون فى نفس اليوم.

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