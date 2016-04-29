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خبر في الجول – الزمالك يستدعي ماكليش.. ويعرض عليه محمد حلمي مدرب عاما

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خبر في الجول – الزمالك يستدعي ماكليش.. ويعرض عليه محمد حلمي مدرب عاما خبر في الجول – الزمالك يستدعي ماكليش.. ويعرض عليه محمد حلمي مدرب عاما

استدعى الزمالك مدربه أليكس ماكليش للحضور إلى النادي في تمام السابعة مساء الجمعة لمعرفة قراره النهائي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل.

وسيعرض الزمالك على ماكليش أن يعاونه في الجهاز الفني محمد حلمي على أن يكون مدربا عاما.

وكان ماكليش قد طلب مهلة من الزمالك قدرها 24 ساعة للرد على طلب الاستغناء عن المساعدين الأجانب. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أمهل ماكليش حتى لقاء طلائع الجيش المقبل لكي يثبت قدرته على بناء فريق قوي.

وفي ظل الأداء المتذبذب للفريق، فكر الزمالك في بدائل ماكليش، ويأتي على رأسهم نجم النادي السابق حسن شحاتة.

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