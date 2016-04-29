بالصور.. الفريق مميش يكرم قيادات مؤسسة "رويال" لدعمهم عمال القناة

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، قافلة من مؤسسة "رويال الوطنية "، التى تهدف إلى دعم ورفع الروح المعنوية للعاملين فى حفر قناة السويس، برئاسة شريف القاضى الرئيس التنفيذى للمؤسسة، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

ورحب رئيس الهيئة بوفد القافلة، مشيدا بدورهم ودور المجتمع المدنى فى دعم المشروعات الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل النهوض بالدولة المصرية وجعلها فى مقدم الأمم، مؤكداً أن المشروعات الوطنية والعملاقة التى تنفذها الدولة تختلف عن أى مشروعات أخرى، لأنها من المشروعات التى سيعتمد عليها الاقتصاد.

وقال مميش، إن مشروع القناة كان ضروريا، خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة لكى نستطيع المنافسة عالمياً فى مجال الملاحة البحرية، موضحاً أن الجميع يعلم ما تمتلكه مصر من إمكانيات وما حققته من نجاحات أبهرت العالم فى هذا الشأن، إضافة إلى أن المشروعات العملاقة ساهمت فى مواجهة أزمة البطالة التى تعانى منها الدولة، من خلال توفير فرص عمل للشباب.

ومن هذا المنطلق تبنت المؤسسة مبادرة "المنتج الوطنى أولا" حرصاً على حماية الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصرى، كما شاركت قيادات وعمال الشركة فى فعاليات الاحتفال بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، حاملين أعلام مصر وقناة السويس، وقاموا بجولة فى منشآت القناة للاطلاع على الإنجازات والمشروعات التى تم الانتهاء منها والمشروعات التى بصدد تنفيذها.

من جانبه أكد ممدوح خليل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ضرورة تكاتف الشركات الوطنية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام والاهتمام ومتابعة الدولة للمشروعات القومية الكبرى، وجذب أنظار العالم للجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطنى ووضعه فى المنافسة العالمية.

وكرم الفريق مُهاب مميش قيادات المؤسسة وقدم دروعا شرفية إلى شريف القاضى الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وميرفت منير مدير الموارد البشرية ومحمد حاتم مدير القطاع المالى.

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