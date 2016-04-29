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تعيين أول ضابطة بسلاح المشاة في الجيش الأمريكي

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تعيين أول ضابطة بسلاح المشاة في الجيش الأمريكي تعيين أول ضابطة بسلاح المشاة في الجيش الأمريكي

ارشيفية

عين الجيش الأمريكي أول ضابطة في سلاح المشاة، في حدث تاريخي بالنسبة للمؤسسة العسكرية الأمريكية التي فتحت الباب أمام النساء لتولي القيام بأدوار قتالية.

وذكر راديو “سوا” الأمريكي، اليوم الجمعة، أن كريستن جريست هي إحدى امرأتين حققتا السبق العام الماضي، بعد أن أصبحتا أول جنديتين تجتازان برنامجا تدريبيا خاصا للنخبة في الجيش، للتأهل للانضمام إلى وحدة “رينجرز” الخاصة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وافق الجيش الأمريكي على طلبات أكثر من 20 امرأة للالتحاق بسلاحي المشاة والمدرعات، وكلاهما يتضمن احتمال المشاركة في أعمال قتالية.

وتشكل النساء حاليا حوالى 15% من تعداد الجيش الأمريكي، الذي يضم 1.34 مليون عسكري.

وشكلت النساء حتى منتصف العام الماضي حوالي 12% من القوات الأمريكية التي أرسلت للعراق وأفغانستان، ومع سريان القواعد الجديدة، ستتمكن النساء العسكريات من التقدم إلى 220 ألف منصب جديد.

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