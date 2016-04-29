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أهالى حانوت بالشرقية يطالبون الأزهر بدخول المعهد الثانوية بالقرية للخدمة

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أهالى حانوت بالشرقية يطالبون الأزهر بدخول المعهد الثانوية بالقرية للخدمة أهالى حانوت بالشرقية يطالبون الأزهر بدخول المعهد الثانوية بالقرية للخدمة
طالب أهالى قرية حانوت مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالموافقة على دخول معهد حانوت الثانوى الخدمة، وتجهيزه لاستقبال الطلاب، الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول لأقرب معهد بديل.

وقال محمد على لاشين من أهالى قرية حانوت، أن القرية تبرعت بالجهود الذاتية ببناء جناح بمعهد حانوت الابتدائى الإعدادى ليعمل كمعهد ثانوى، لافتا إلى أن الجناح تم تجهيزه لدخوله الخدمة واستقبال الطلاب منذ أكثر من عام.

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