هكذا تتألق الملكة ليتيسيا بإطلالات عصرية رائعة

تعدُّ الملكة الإسبانية ليتيسيا من أبرز أيقونات الموضة والجمال في أوروبا، حيث لاحظنا مؤخراً أن إطلالاتها انتقلت إلى مستوى آخر من الرقي والأناقة بعد أن أصبحت ملكة رسمياً، فقد أصبحت تميل إلى اختيار إطلالات عصرية تتناسب مع مكانتها ومركزها الاجتماعي.

وتكثر المقارنات بين الملكة ليتيسيا والملكة الأردنية الأنيقة رانيا، وذلك للشبه الكبير الذي يجمع كلتا الملكتين، إلا أن كل واحدة منهما تتألق بأسلوبها الخاص، فبعد أن انتقلت ليتيسيا من كونها زوجة لولي عهد إسبانيا لتصبح ملكتها بعد أن تم تنصيب زوجها ملكاً على البلاد، لوحظ اهتمامها أكثر بإطلالاتها، فقد أصبحت واجهة إسبانيا وممثلتها الأولى تقريباً، فاعتمدت الملكة ليتيسيا قصَّة شعر قصيرة نوعاً ما، وهذا ما زاد إطلالتها انتعاشاً وحيوية في الفترة الأخيرة، كما أصبحت تميل إلى اختيار تنسيقات عصرية بأسلوب عصري أنيق، ففي آخر إطلالاتها ارتدت بنطالاً واسعاً من الجلد، ونسَّقته بأسلوب رسمي مع بلايزر أحمر جذاب، كما استبدلت الجاكيت الرسمي في إحدى البدلات التي ارتدتها برداء عصري رائع، فكان خياراً مثالياً لإطلالتها الرسمية، إضافة إلى أنها ارتدت فساتين جلدية في عدد من إطلالاتها، وحرصت على أن تنسِّقها في كل مرة مع إكسسوارات بنفس اللون لتبقيها بسيطة وناعمة.

ولا تزال الملكة ليتيسيا تبهرنا بقدرتها على تكرار ارتداء الأزياء نفسها في كل مرة، فقد ارتدت البنطال الواسع المذكور أعلاه في إطلالة أخرى مع معطف وردي أنيق لإطلالة نهارية.

وقد جمعنا لكِ أجمل إطلالات الملكة ليتيسيا في الصور أعلاه لتشاهديها وتخبرينا إن كنتِ تعتقدين أنها واحدة من أيقونات الموضة العالمية.