اكتشفي مجموعة إليسابيتا فرانتشي لخريف وشتاء 2016

سادت منصة عرض أزياء "إليسابيتا فرانتشي" Elisabetta Franchi لهذه المجموعة أجواء مستوحاة من السيرك بجنونه السيريالي، فامتزجت الألوان والأشكال المستلهمة من سحر سيرك الشمس بالتفاصيل القوية المميزة لأزياء الحراس والمستوحاة من الزي الرسمي للحرس الشخصي لماري أنطوانيت، وردة قصر فرساي الأسطورية. والمرأة في أزياء "إليسابيتا فرانتشي" Elisabetta Franchi للموسم القادم تشبه هذه البطلة الفرنسية؛ في تخفي أنوثتها تحت الأشكال الصارمة المميزة للزي العسكري لكنها تشهر جميع أسلحتها السرية المغرية في التفاصيل.

وقد كانت أشكال الأزياء المسرحية مصدر الإلهام الرئيسي في المجموعة بستراتها القصيرة والفضفاضة (البوليرو) التي تميزت بأكتاف ضخمة. كما خلقت الأزرار والتفاصيل الذهبية والأحبال المذهبة أسلوبًا يعيد إلى الأذهان الأزياء العسكرية في العصور الغابرة، في حين مدحت القصات القوام بشكل لافت للنظر بالسراويل بالغة الضيق والسراويل التي تصل إلى الكاحل والتنورات عالية الخصر التي يصل طولها إلى ما تحت الركبة. ويغلب على المجموعة الأشكال الهندسية المستوحاة من خيمة السيرك مع الشرائط العسكرية متعددة الألوان وزخارف الترتان باللون الأزرق الكوبالت الممتزج بالأحمر المصقول. أما الطبعات فحملت العديد من أشكال الحياة البرية وقد حيكت من خلال استخدام عناصر بيئية لتوحي بطابع بري لكنه صديق للحياة البرية في نفس الوقت.

مجموعة مبهرة ومتنوعة فيها الكثير من الفن والابداع والتصاميم المبتكرة التي ترضي ذوق مختلف النساء.