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الطريق ممهد ليونايتد.. ليكيب: مورينيو لن يدرب سان جيرمان

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الطريق ممهد ليونايتد.. ليكيب: مورينيو لن يدرب سان جيرمان الطريق ممهد ليونايتد.. ليكيب: مورينيو لن يدرب سان جيرمان

أقرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي السابق لنادي تشيلسي لن يكون مدربا لفريق باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وبحسب "ليكيب" فإن مورينيو لن يكون مدربا لنادي العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل بعد أم ابتعدت الفكرة كثيرا عن مسؤولين النادي الباريسي.

وإن صحت تقارير "ليكيب"، فهذا يعني أن الطريق بات ممهدا أمام مانشستر يونايتد للتعاقد مع مورينيو ليكون خلفا للويس فان جال الذي اقترب رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري لسوء النتائج.

وكان مورينيو قد أقيل في وقت سابق من الموسم الحالي، من منصبه على رأس الجهاز الفني لنادي تشيلسي بعد أن كام هو حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسم السابق.

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