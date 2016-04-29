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«الزياني»: البحرين تسعى للاعتماد على العمالة المصرية

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«الزياني»: البحرين تسعى للاعتماد على العمالة المصرية «الزياني»: البحرين تسعى للاعتماد على العمالة المصرية

طارق قابيل وزير الصناعة
>(أرشيفية)

قالت أفنان الزياني – رئيس الجانب البحريني من مجلس الأعمال البحريني المصري – أنه تم الإتفاق على زيادة التعاون بين والبحرين، وذلك خلال زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر.

وكشفت الزياني أنه تم توقيع 11 اتفاقية مع شركات خاصة خلال هذه الزيارة وأكدت أن هناك فوز مشترك لمصر والبحرين بعد الاتفاقيات التي تم إبرامها.

وأضافت أن المجلس البحريني المصري يمثل قناة للتواصل بين البلدين وأنها تتمنى إنشاء منصة إلكترونية، وأنه علينا أن نفكر دائما في استخدام التكنولوجيا لتسهيل التعاون بين البلدين.

وأكدت الزياني أن البحرين تسعى للاعتماد على العمالة المصرية وقالت أن البحرين تحتاج لشركات توظيف مؤهلة تساعدها في استقدام العمالة المصرية للعمل في المملكة.

وفي نفس السياق قال محمد زكي السويدي – رئيس الجانب المصري من مجلس الاعمال المصري البحريني – أن غياب التلاقي بين البحرين ومكاتب العمل في مصر أحد أهم العقبات التي نسعى لتذليلها، وأنه تم اكشاف بعض المشكلات التي تعيق التعاون أثناء مناقشاتنا مع الجانب البحريني.

وأضاف السويدي دائما ننظر للشراكات التي تحقق تنمية كاملة والبحرين هي بوابة الخليج ومصر أيضا بوابة المنطقة.

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