أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أسامة كمال : أسامي تعتبر نفسها كبيرة ورطت الشباب في التظاهر

Google+ Print
أسامة كمال : أسامي تعتبر نفسها كبيرة ورطت الشباب في التظاهر أسامة كمال : أسامي تعتبر نفسها كبيرة ورطت الشباب في التظاهر

 

أسامة كمال – أرشيفية

علّق الاعلامي أسامة كمال على مظاهرة يوم الإثنين الماضي وقال إنه متفهم موقف الشباب الوطني الغيور على أرض .

وتسائل كمال في برنامجه القاهرة 360، أين الأسامي التي تعتبر نفسها كبيرة وورطت الشباب ولم تذهب للمظاهرة على طريقة حازم أبو اسماعيل عندما كان يقوم “بتسخين” الناس ثم يختفي بحجة أنه شاحن الموبايل “ضاع”.

وقال كمال على تظاهر الصحفيين أم نقابتهم انه لم يفهم موقف النقابة التي كان لابد أن تقوم باستصدار تصريح أمني للموافقة على التظاهر أمامها أو على سلالمها، بعد تحذيرات الداخلية من التظاهر.

وأضاف كمال انه كان على النقابة ان تساعد متظاهريها على الأقل، في استصدار تصريح للتظاهر امامها باعتبارها نقابة قانونية.

ووجه كمال سؤال لنقابة الصحفيين، هل توافق النقابة على السماح للمثليين أو الاخوان أو “آسفين ياريس”، ان يتظاهروا على سلالمها أو امامها طالما هي راعية للحريات.

وكشف كمال على أن فريق اعداد برنامجه اتصل بأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين داعين لهم للظهور في البرنامج على الهواء غدا لمناقشة أمور النقابة بجانب مناقشة موضوع التظاهر على سلالمها، ولكن قوبل طلب الاعداد بالتأجيل للاسبوع القادم من مجلس النقابة، واستنكر كمال التأجيل بسبب وجود صحفيين محتجزين – حسب تصريحات النقابة – يجب مناقشة موضوعهم فورا، وليس الأسبوع القادم.

واختتم كمال حديثه بتوجيه الشكر للصحفيين وأكد أن مصر كلها تدين بالفضل لصحفيين صنعوا جزء مهم من تاريخ مصر بأقلامهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب