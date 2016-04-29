أسامة كمال : أسامي تعتبر نفسها كبيرة ورطت الشباب في التظاهر

علّق الاعلامي أسامة كمال على مظاهرة يوم الإثنين الماضي وقال إنه متفهم موقف الشباب الوطني الغيور على أرض مصر.

وتسائل كمال في برنامجه القاهرة 360، أين الأسامي التي تعتبر نفسها كبيرة وورطت الشباب ولم تذهب للمظاهرة على طريقة حازم أبو اسماعيل عندما كان يقوم “بتسخين” الناس ثم يختفي بحجة أنه شاحن الموبايل “ضاع”.

وقال كمال على تظاهر الصحفيين أم نقابتهم انه لم يفهم موقف النقابة التي كان لابد أن تقوم باستصدار تصريح أمني للموافقة على التظاهر أمامها أو على سلالمها، بعد تحذيرات الداخلية من التظاهر.

وأضاف كمال انه كان على النقابة ان تساعد متظاهريها على الأقل، في استصدار تصريح للتظاهر امامها باعتبارها نقابة قانونية.

ووجه كمال سؤال لنقابة الصحفيين، هل توافق النقابة على السماح للمثليين أو الاخوان أو “آسفين ياريس”، ان يتظاهروا على سلالمها أو امامها طالما هي راعية للحريات.

وكشف كمال على أن فريق اعداد برنامجه اتصل بأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين داعين لهم للظهور في البرنامج على الهواء غدا لمناقشة أمور النقابة بجانب مناقشة موضوع التظاهر على سلالمها، ولكن قوبل طلب الاعداد بالتأجيل للاسبوع القادم من مجلس النقابة، واستنكر كمال التأجيل بسبب وجود صحفيين محتجزين – حسب تصريحات النقابة – يجب مناقشة موضوعهم فورا، وليس الأسبوع القادم.

واختتم كمال حديثه بتوجيه الشكر للصحفيين وأكد أن مصر كلها تدين بالفضل لصحفيين صنعوا جزء مهم من تاريخ مصر بأقلامهم