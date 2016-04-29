إينى الإيطالية: اعتمدنا استثمارات "ظهر" نهائيا واحتياطيات جديدة لـ "نورس"

أعلنت شركة إينى الإيطالية نتائج أعمال الربع الأول من 2016، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة، موضحة أنه خلال شهر فبراير من الربع الأول تم اعتماد الخطة الاستثمارية لحقل ظهر فى منطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط بشكل نهائى، بعد موافقة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضافت إينى فى تقرير لها باللغة الإنجليزية والإيطالية عن نتائج أعمالها، أنه فى شهر مارس أنجزت الشركة حفر بئر ظهر 2 بنجاح وتم إجراء اختبار الإنتاج، والذى أكد إمكانية جيدة من الغاز المكتشف، وأنها حققت أيضا نتائج إيجابية مع بئر نيدكو1 شمال غرب قطاع نورس الاستكشافى فى منطقة امتياز أبو ماضى الغرب، بدلتا النيل.

وأِشارت إلى أنه، سيتم إضافة احتياطيات جديدة تم اكتشافها فى كشف "نورس"، ما يتيح القدرة على رفع معدلات الإنتاج فى منطقة الامتياز، أن تصل إلى 60 ألف برميل نفط مكافئ يوميا فى منتصف عام 2016.

ومن جانبه قال كلاوديو ديسكاليزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، إنه رغم الضعف الحاد لبيئة أسعار السلع الأساسية، فإن الشركة استطاعت فى الربع الأول تحقيق نتائج باهرة فى تنفيذ استراتيجيتها للنمو، والنفقات الرأسمالية تحسين وتعزيز الكفاءة، ما أدى إلى نمو إنتاج النفط والغاز، والاستفادة من ثلاثة مشاريع أخرى واتخاذ قرار الاستثمار النهائى لحقل ظهر .

مفاجأة.. دراسات استكشافية تؤكد وجود 10حقول نفط وغاز بمنطقة غرب البحر المتوسط.. فريق"إيجاس" توصل لاحتياطيات 315ترليون قدم قابلة للاستخراج.. والدراسات تطابقت مع حقول"ظهر وتمار وليفيثان وافروديت وسلامات"

هل تؤثر الاكتشافات الغازية للدول المجارة على مصر؟.. وزير البترول:البلاد أكبر مستفيد لامتلاكها البنية ووحدات الإسالة والمعالجة..وصول الغاز يضيف قيمة مضافة تدعم السوق المحلى وإقامة المركز التجارى للطاقة