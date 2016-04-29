اختتام فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى "خليفة – 2"

فى ظل استمرار تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة، اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (خليفة 2)، الذى استمر عدة أيام بمشاركة عناصر القوات البحرية والوحدات الخاصة لكل من مصر والإمارات ونفذ بالمياة الأقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة.

اشتمل التدريب على أعمال الاستطلاع البحرى للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالى المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية.

وتنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية والإماراتية لتفادى الالغام والتصدى لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية وأعمال القرصنة البحرية.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية ليلا ونهارا، وتأمين الوحدات البحرية ضد طيران العدو باستخدام أسلحة الدفاع الجوى والمدفعية أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف والتعامل معها وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الزمان والمكان المحددين.

وقامت العناصر المشاركة فى التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بكفاءة واستعداد قتالى عالى.

كذلك تم التدريب على عمليات البحث عن الغواصات المعادية بالإستعانة بطائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات التى تعمل مع القوات البحرية والتى نفذت العديد من المهام والطلعات الجوية ليلا ونهارا، وتنفيذ تمارين لعمليات البحث والإنقاذ واقتحام سفينة مشبوهة والسيطرة عليها باستخدام كافة الوسائل بالتعاون مع القوات الخاصة المصرية والإماراتية.

تأتى هذه التدريبات المتلاحقة فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب القتال البحرى وما يتم تطويره من أسلحة ومعدات فى هذا المجال وتنمية قدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام تحت اصعب الظروف وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى.

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