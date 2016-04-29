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مصرع طالبة تحت عجلات قطار بعد عبورها مزلقان بدمنهور

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مصرع طالبة تحت عجلات قطار بعد عبورها مزلقان بدمنهور مصرع طالبة تحت عجلات قطار بعد عبورها مزلقان بدمنهور
لقيت قبل قليل، فتاة فى العقد الثانى من العمر مصرعها، اصطدم بها أحد القطارات أثناء عبورها مزلقان الاستاد بدائرة قسم شرطة دمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية بالحادث.

بالفحص، تبين أنه أثناء عبور إسراء عادل على كامل العيسوى 18 سنة طالبة ومقيمة عزب شبرا دائرة مركز دمنهور للمزلقان المشار إليه أثناء غلقة، اصطدم بها القطار رقم 128 "ركاب" القادم من الإسكندرية إلى القاهرة مما أدى إلى وفاتها ،جار تحرير محضر بالواقعة.


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