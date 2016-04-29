أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تقرير طبى: الرقص علاج فعال للاكتئاب والتوتر ويحافظ على الوزن

Google+ Print
تقرير طبى: الرقص علاج فعال للاكتئاب والتوتر ويحافظ على الوزن تقرير طبى: الرقص علاج فعال للاكتئاب والتوتر ويحافظ على الوزن
تزامنًا مع يوم الرقص العالمى، أثبتت العديد من الدراسات أن الرقص له العديد من الفوائد الصحية للجسم.

وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الرقص يعد شكلًا من أشكال الفن الشعبى، وأيضًا يسمح للراقصات التعبير عن أفكارهن ومشاعرهن فى شكل حركات الجسم الرشيق، ويقال عليه إنه النموذج الحقيقى للجمال والحرية.

وأشار التقرير إلى أنه أثبتت العديد من الدراسات أن الرقص هو أحد الوسائل لرفع مستوى التمثيل الغذائى والسماح للجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية بكفاءة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يجعلك الرقص تبدو شابة ورشيقة، لأنه يعمل على تحسين الدورة الدموية والصحة العامة، كما أنه علاج فعال لمنع الاكتئاب والقلق .

لذا يقدم التقرير دور الرقص فى علاج الاكتئاب، حيث يفرز هرمون الاندروفين فى الدماغ، ومن المعروف أنه هرمون السعادة الذى يعمل على الحد من التوتر والاكتئاب والقلق، مضيفا أنه يساعد على إنتاج هرمون السيروتونين والدوبامين بانتظام بكميات مثلى فى الدماغ، وهذه من المواد الكيميائية الضرورية جدا فى علاج الاكتئاب .

وأكد التقرير إلى أن الرقص وسيلة فعالة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بسبب مشاكل الوزن لإنقاصه، ويكون مناسبًا للحد من الاكتئاب، موضحا أن الرقص هواية عظيمة، وأوضح التقرير أنه فى كثير من الأحيان الأشخاص الذين ليس لديهم هوايات أكثر عرضة للاكتئاب، لأنهم منشغلون بالحياة الدنيوية، وفى هذه الحالة الرقص هواية عظيمة تساعد الشخص فى الحفاظ على صحته الجسدية والعاطفية.

وأضاف التقرير أن الرقص يساعد على التخلص من التوتر وضغوط العمل الشديدة التى تؤدى إلى الاكتئاب والقلق، لذا فمن الممكن أخذ دروس للرقص بعد العمل أو خلال عطلة الأسبوع، حتى تساعد على تخفيف التوتر ومنع الاكتئاب، كما أنه يساعد على تكوين علاقات اجتماعية.


>- أبرزها الموبايل والجلوس الخاطئ.. أسباب غير متوقعة تصيبك بالاكتئاب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365