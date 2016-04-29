تقرير طبى: الرقص علاج فعال للاكتئاب والتوتر ويحافظ على الوزن

تزامنًا مع يوم الرقص العالمى، أثبتت العديد من الدراسات أن الرقص له العديد من الفوائد الصحية للجسم.

وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الرقص يعد شكلًا من أشكال الفن الشعبى، وأيضًا يسمح للراقصات التعبير عن أفكارهن ومشاعرهن فى شكل حركات الجسم الرشيق، ويقال عليه إنه النموذج الحقيقى للجمال والحرية.

وأشار التقرير إلى أنه أثبتت العديد من الدراسات أن الرقص هو أحد الوسائل لرفع مستوى التمثيل الغذائى والسماح للجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية بكفاءة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يجعلك الرقص تبدو شابة ورشيقة، لأنه يعمل على تحسين الدورة الدموية والصحة العامة، كما أنه علاج فعال لمنع الاكتئاب والقلق .

لذا يقدم التقرير دور الرقص فى علاج الاكتئاب، حيث يفرز هرمون الاندروفين فى الدماغ، ومن المعروف أنه هرمون السعادة الذى يعمل على الحد من التوتر والاكتئاب والقلق، مضيفا أنه يساعد على إنتاج هرمون السيروتونين والدوبامين بانتظام بكميات مثلى فى الدماغ، وهذه من المواد الكيميائية الضرورية جدا فى علاج الاكتئاب .

وأكد التقرير إلى أن الرقص وسيلة فعالة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بسبب مشاكل الوزن لإنقاصه، ويكون مناسبًا للحد من الاكتئاب، موضحا أن الرقص هواية عظيمة، وأوضح التقرير أنه فى كثير من الأحيان الأشخاص الذين ليس لديهم هوايات أكثر عرضة للاكتئاب، لأنهم منشغلون بالحياة الدنيوية، وفى هذه الحالة الرقص هواية عظيمة تساعد الشخص فى الحفاظ على صحته الجسدية والعاطفية.

وأضاف التقرير أن الرقص يساعد على التخلص من التوتر وضغوط العمل الشديدة التى تؤدى إلى الاكتئاب والقلق، لذا فمن الممكن أخذ دروس للرقص بعد العمل أو خلال عطلة الأسبوع، حتى تساعد على تخفيف التوتر ومنع الاكتئاب، كما أنه يساعد على تكوين علاقات اجتماعية.

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