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وزير خارجية إيطاليا: هناك من يحاول استغلال فتور العلاقات مع مصر ولسنا سذج

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وزير خارجية إيطاليا: هناك من يحاول استغلال فتور العلاقات مع مصر ولسنا سذج وزير خارجية إيطاليا: هناك من يحاول استغلال فتور العلاقات مع مصر ولسنا سذج
قال وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيلونى فى تصريحات لإذاعة راديو ون صباح اليوم "مرور الوقت لن يقلل من اهتمام إيطاليا فى قضية ريجينى".

ونقلت قناة راى الإيطالية تصريحات جنتيلونى "نشعر بالأسف لأننا حتى الآن لم نحصل على أجوبة شفافة، واستدعاء السفير الإيطالى من القاهرة يمثل بادرة قوية جدا فى مجال العلاقات بين الدول، وعودة العلاقات مع يعتمد على تعاونها الجاد، ولكننا سنواصل ممارسة الضغط الدبلوماسى للوصول إلى الحقيقة مع العلم أننا نعرف جيدا أن الأمر لن يكون سهلا".

وأضاف جنتيلونى "نحن لسنا سذج، ففى ظل فتور العلاقات بين إيطاليا ومصر، سيكون هناك من يحاول التغلغل لكسب علاقات مميزة لدى القاهرة واستغلال ذلك، لكن لا يمكننا التحرك انطلاقا من موقف القلق هذا"، مضيفا أن "هناك اتصالات جديدة تجرى بين وكلاء النيابة، وآمل أن يقود تحرك المدعى العام إلى إقامة بعض الاتصالات المفيدة".

وذكر أن "هناك إدراكا عاما بأن ما حدث قضية خطيرة للغاية من حيث طريقة حدوثها، فى سياق مصرى داخلى، وأمام أعين الجميع".


>رغم أزمة جوليو ريجينى.. ارتفاع عدد الشركات الإيطالية فى مصر لـ981 منها 220 شركة جديدة باستثمارات 1.5 مليار دولار.. ورئيس هيئة الاستثمار: القاهرة تحتل المركز الأول تليها الإسكندرية

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