مصير ماكليش - طارق يحيي لـ في الجول: تعليقي قد يغضب البعض.. لن أفصح عن رغبتي

إجابة مختلفة رد بها طارق يحيي المدير الفني لنادي طلائع الجيش على سؤال مع أم ضد بقاء أليكس ماكليش في قيادة الزمالك.

أحداث مثيرة شهدها نادي الزمالك يوم الخميس. اجتماع بين مرتضى منصور رئيس النادي وأليكس ماكليش المدرب. غضب من الأداء والنتائج. نية إقالة. ترشيح بدلاء. والمسلسل مستمر حتى الآن. (طالع أخر المستجدات في صدام ماكليش ومرتضى)

FilGoal.com يسأل نجوم الزمالك السابقين والحاليين حول رأيهم في مصير ماكليش.

وقال طارق يحيي لـFilGoal.com:"مجلس إدارة الزمالك حر في اتخاذ أي قرار. سواء ببقاء المدرب أو رحيله".

وأضاف "تعليقي عن الأمر قد يغضب البعض باعتباري من أبناء الزمالك. إلى جانب كوني مدير فني حالي في الدوري المصري".

وأوضح "أُفضل عدم الإفصاح عن رغبتي ورأي في الأمر حتى لا يغضب أي أحد مني".

وأتم "لا أريد الدخول في أي مشاكل. لن أعلق".

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