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ميرور: يونايتد يريد توني كروس

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ميرور: يونايتد يريد توني كروس ميرور: يونايتد يريد توني كروس

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات توني كروس لاعب ريال مدريد.

وكان الفريق الإنجليزي قد رغب في التعاقد مع كروس عام 2013 إلا أن ريال مدريد استطاع حسم الصفقة ليجلب اللاعب من بايرن ميونيخ.

فظن المدرب ديفيد مويس وقتها أن الأمر محسوما للفريق الملكي، فريال مدريد ظفر بصفقة لاعب الوسط.

ويسعى يونايتد لتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين من أجل نتائج أفضل الموسم المقبل، فيحتل الفريق حاليا المركز الخامس في مسابقة الدوري وهو ما يهدد مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة يونايتد في تدعيم خط هجومه أيضا وأن من ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في انتدابهم روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون وبيير أوباميانج نجم بروسيا دورتموند.

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