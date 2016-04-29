«كيري»: الولايات المتحدة تعمل مع 66 دولة حليفة بهدف القضاء على «داعش»

أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن الولايات المتحدة تعمل مع 66 دولة حليفة، وتبذل جهودا كبيرة للقضاء على تنظيم “داعش”.

وقال كيري – في مقابلة خاصة مع موقع “ارفع صوتك” الإلكتروني التابع لمؤسسة تليفزيون “الحرة” وراديو “سوا” الأمريكي – إن التنظيم تكبد خسائر كبيرة في الآونة الأخيرة، مضيفا “نحن فعالون في الميدان، وحلفاؤنا في الشرق الأوسط يعملون على قطع التمويل عن داعش”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي،: “نحن نكافح من أجل منع الشباب من التأثر بداعش، وهناك عدة مبادرات في وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة خطاب التنظيم. ونحن نخفض تدفق المقاتلين الأجانب عن طريق تضييق قواعد السفر في المطارات وإصدار التأشيرات”، مشيرا إلى أن الجهود الميدانية أسفرت عن “قتل العديد من القيادات الميدانية للتنظيم، وتأمين 44% من الأراضي في العراق، و17% في سوريا”.

وفي رده على سؤال حول دور المملكة العربية السعودية في محاربة داعش، قال كيري “السعوديون يقومون بعمل كبير، فهم يقودون في المنطقة، والملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته يتمتعون بسلطة خاصة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الإسلام، وهم يعدون خطابا مضادا لخطاب داعش”.

وعن الدور السعودي في الأزمة السورية، قال كيري “السعوديون في الخطوط الأمامية في الجهود الخاصة بدعم سوريا ومحاولة بلورة حل سياسي للأزمة. وبإمكانهم أن يفعلوا المزيد لمساعدتنا على قطع بعض مصادر التمويل التي تتحرك ليس عن طريق الحكومة، وإنما بطرق خاصة”.

وفي الشأن العراقي، قال كيري إن واشنطن تدعم إصلاحات محددة في العراق، مضيفا “كنا واضحون مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.. إذا أردنا التقدم وتحسين الاقتصاد العراقي وإعادة الاستقرار إلى البلاد، فإن الحكومة يجب أن تكون جامعة وتمثل الجميع”.

وأشار كيري إلى أن واشنطن ساعدت العراقيين في إيجاد حلول لمشاكلهم الداخلية، موضحا “قمنا بحل بعض الخلافات والصعوبات، ونأمل أن يتحرك الآخرون في ذات الاتجاه”، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن يتواجد حاليا في العراق، للتأكيد على ضرورة أن تمثل الحكومة الجميع في البلاد”.

كما عبر كيري عن أمله في أن تنجح القيادات الشابة في المنطقة العربية في إحداث التغيير، مشيدا بمبادرة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإصلاح الاقتصادي، مبينا أن الكثير من الشباب يحتشدون وراء هذه المبادرة “لأن من يقودها شاب”.

وتطرق كيري إلى إنجازات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وأشقائه في دولة الإمارات العربية، والتي أدت إلى انتعاش اقتصادي في البلاد وإطلاق مبادرات ومشاريع طموحة.