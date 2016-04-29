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قنا تستعد لشم النسيم برفع درجات الاستعداد بالمديريات الخدمية‎

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قنا تستعد لشم النسيم برفع درجات الاستعداد بالمديريات الخدمية‎ قنا تستعد لشم النسيم برفع درجات الاستعداد بالمديريات الخدمية‎

اللواء عبد الحميد الهجان – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، رفع حالة الطوارئ بقطاعات الصحة والتموين والطب البيطري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنظافة والإسعاف للاحتفال بأعياد شم النسيم، وتوفير وتأمين كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الرائجة فى المناسبة مثل “الفسيخ والرنجة والسردين”، مع التأكد من سلامتها وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي .

وأصدر الهجان، خلال بيان صادر عن المحافظة اليوم، تعليماته برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وزيادة عدد النوبتجيات بقسم الاستقبال والأقسام الحرجة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية والتنسيق مع الإسعاف وفرقة طوارئ المديرية لسرعة تلبية النداء وتوفير كميات من أكياس الدم بأنواعه.

وأشار إلى أن قسم مراقبة الأغذية بالمديرية قام في الفترة من 18 إلى 26 ابريل 2016 بالتفتيش على 279 منشأة غذائية من خلال سحب  205 عينة متنوعة، أسفرت عن ضبط 1200 سلعة وتم إعدام 651 كيلو من سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الادمى وتحرير 71 محضر ضد هذه المنشآت .

وأضاف محافظ قنا، أنه تم تكليف مديريتي والطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور اليومي على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية بها مع أخذ عينات من هذه المنتجات لفحصها وإعدام التالف منها حفاظًا على صحة المواطنين .

 ونجحت مديرية التموين خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط كمية من السلع الفاسدة وغير صالحة للاستخدام بالتعاون مع مباحث التموين و تنفيذ خطه المديرية في توفير السلع الإستراتيجية الهامة والمدعومة للمواطنين من قبل وزارة التموين وملاحقه تجار السوق السوداء والعمل على مكافحة الجرائم التموينية وضبط مرتكبيها والرقابة على السلع الغذائية والتي أسفرت عن ضبط صاحب محل فسخاني وذلك لحيازته 60 “صفيحة” بإجمالي 1.200 طن أسماك مملحة فسيخ مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكد الهجان، أن المحافظة اتخذت كافة الاجراءات والاستعدادات للاحتفال بأعياد شم النسيم حيث سيتم فتح جميع الحدائق والمنتزهات العامة وكورنيش النيل لاستقبال المواطنين بالمجان وفتح معبد دندرة لاستقبال الزائرين بأسعار رمزية كما تم تجهيز فرق الانقاذ النهري للتعامل مع أي حالات طارئة ووضع خطة لأعمال النظافة والتجميل الدورية بالشوارع والحدائق والمنتزهات العامة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

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