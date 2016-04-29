أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيديو.. العثور على مخلوق بحري غريب في الصين

Google+ Print
فيديو.. العثور على مخلوق بحري غريب في الصين فيديو.. العثور على مخلوق بحري غريب في الصين

أُصيب عدد من الصيادين في الصين بالصدمة بعد رصدهم مخلوقًا بحريًا غريبًا، وفق ما أظهر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” على موقعها الإلكتروني إن الصيادين عثروا على هذا المخلوق قرب زوشان شرقي البلاد في شباكهم، فقرروا سحبه إلى الشاطئ في محاولة لتحديد هويته.

ويبدو من الفيديو أن هذا المخلوق البحري مزيج بين الدلفين والتمساح، وأكد عدد من الصيادين أنهم لم يروا له مثيلاً من قبل.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن بعض الخبراء قولهم إن هذا المخلوق يشبه الحوت أبو منقار، الذي يغوص على عمق 500 متر بحثاً عن الطعام، داعين إلى عدم الذعر.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد