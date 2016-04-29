فيديو.. العثور على مخلوق بحري غريب في الصين

أُصيب عدد من الصيادين في الصين بالصدمة بعد رصدهم مخلوقًا بحريًا غريبًا، وفق ما أظهر فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” على موقعها الإلكتروني إن الصيادين عثروا على هذا المخلوق قرب زوشان شرقي البلاد في شباكهم، فقرروا سحبه إلى الشاطئ في محاولة لتحديد هويته.

ويبدو من الفيديو أن هذا المخلوق البحري مزيج بين الدلفين والتمساح، وأكد عدد من الصيادين أنهم لم يروا له مثيلاً من قبل.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن بعض الخبراء قولهم إن هذا المخلوق يشبه الحوت أبو منقار، الذي يغوص على عمق 500 متر بحثاً عن الطعام، داعين إلى عدم الذعر.

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