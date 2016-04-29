الجيزة ترفع حالة الطوارئ على الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم

قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، فتح حديقة الجيزة العامة مجاناً للمواطنين، بأول طريق الفيوم إلى جانب تجهيز الحدائق والمتنزهات، استعدادا لاستقبال الزائرين فى شم النسيم .

وأضاف المحافظ، خلال اجتماعه بالنواب وممثلى مديرية الأمن والمرور والحماية المدنية والكهرباء ومديرى المديريات الخدمية ورئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، أنه تم رفع درجة الإستعداد فى كافة القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة، وتوفير كافة الأمصال والطعوم اللازمة فى المستشفيات لمواجهة ظهور أى حالات تسمم، وتشكيل غرف وقائية بمديرية الصحة والإدارات التابعة له.

وأشار المحافظ، أنه يتم نشر سيارات الإسعاف داخل الحدائق والمتنزهات والمنطقة الأثرية بالهرم ومنطقة أبوالهول السياحية بنطاق المحافظة، إلى جانب تكثيف المرور على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المدخنة والمملحة بالتنسيق فيما بين مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين .

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، خاصة الطرق المؤدية للكنائس بمناسبة إحتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد .

ومن جانبه، أوضح عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم تجهيز 50 ألف كيس للقمامة، لتوزيعها على رواد الحدائق العامة والأورمان والحيوان مجاناً، بالإضافة لتجهيز حملات بعمال نظافة بأماكن المتنزهات والحدائق والمنطقة الأثرية بالهرم للعمل صباحاً ومساءاً، وتم وضع 2 سيارة شفط بالمنطقة الأثرية .

وقال إنه تم وضع تشكيلات من الزهور والنباتات بالشوارع والميادين العامة، وتجهيز سيارات الكنس الآلى والمياه للعمل حول الحدائق العامة وكورنيش النيل، مضيفا أنه تم الانتهاء من صيانة المسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين، وقص وتهذيب الأشجار.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أنه تم التنسيق مع شرطة التموين لمراقبة الأسواق العامة بنطاق المحافظة، للتأكد من سلامة المعروض منها، وعمل لجان لمراقبة جميع محلات بيع الأسماك ومصانع تصنيع الأسماك المدخنة والتأكد من سلامة النقل والتداول، بالإضافة إلى توجيه 6 حملات على النوادى، للتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمواطنين .

وأكد اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، أنه تم رفع درجة الاستعداد وتنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، وتعيين لنش إطفاء وإنقاذ بجوار مرسى الأتوبيس النهرى بالوراق وأخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية والثالث منطقة أبوالنمرس، وتم وضع لانشات مطاط أسفل كبارى المنيب والجامعة والجلاء و15 مايو وأكتوبر .

وأكد اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم وضع خطة لتكثيف التواجد المرورى بالأماكن المزدحمة وتيسير حركة السيارات ومنع وجود أى تكدس.

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