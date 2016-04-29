أخبار عاجلة

الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجيزة ترفع حالة الطوارئ على الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم

Google+ Print
الجيزة ترفع حالة الطوارئ على الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم الجيزة ترفع حالة الطوارئ على الحدائق والمتنزهات استعدادا لشم النسيم
قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، فتح حديقة الجيزة العامة مجاناً للمواطنين، بأول طريق الفيوم إلى جانب تجهيز الحدائق والمتنزهات، استعدادا لاستقبال الزائرين فى شم النسيم .

وأضاف المحافظ، خلال اجتماعه بالنواب وممثلى مديرية الأمن والمرور والحماية المدنية والكهرباء ومديرى المديريات الخدمية ورئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، أنه تم رفع درجة الإستعداد فى كافة القطاعات الخدمية على مستوى المحافظة، وتوفير كافة الأمصال والطعوم اللازمة فى المستشفيات لمواجهة ظهور أى حالات تسمم، وتشكيل غرف وقائية بمديرية الصحة والإدارات التابعة له.

وأشار المحافظ، أنه يتم نشر سيارات الإسعاف داخل الحدائق والمتنزهات والمنطقة الأثرية بالهرم ومنطقة أبوالهول السياحية بنطاق المحافظة، إلى جانب تكثيف المرور على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المدخنة والمملحة بالتنسيق فيما بين مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين .

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، خاصة الطرق المؤدية للكنائس بمناسبة إحتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد .

ومن جانبه، أوضح عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم تجهيز 50 ألف كيس للقمامة، لتوزيعها على رواد الحدائق العامة والأورمان والحيوان مجاناً، بالإضافة لتجهيز حملات بعمال نظافة بأماكن المتنزهات والحدائق والمنطقة الأثرية بالهرم للعمل صباحاً ومساءاً، وتم وضع 2 سيارة شفط بالمنطقة الأثرية .

وقال إنه تم وضع تشكيلات من الزهور والنباتات بالشوارع والميادين العامة، وتجهيز سيارات الكنس الآلى والمياه للعمل حول الحدائق العامة وكورنيش النيل، مضيفا أنه تم الانتهاء من صيانة المسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين، وقص وتهذيب الأشجار.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أنه تم التنسيق مع شرطة لمراقبة الأسواق العامة بنطاق المحافظة، للتأكد من سلامة المعروض منها، وعمل لجان لمراقبة جميع محلات بيع الأسماك ومصانع تصنيع الأسماك المدخنة والتأكد من سلامة النقل والتداول، بالإضافة إلى توجيه 6 حملات على النوادى، للتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمواطنين .

وأكد اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، أنه تم رفع درجة الاستعداد وتنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، وتعيين لنش إطفاء وإنقاذ بجوار مرسى الأتوبيس النهرى بالوراق وأخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية والثالث منطقة أبوالنمرس، وتم وضع لانشات مطاط أسفل كبارى المنيب والجامعة والجلاء و15 مايو وأكتوبر .

وأكد اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم وضع خطة لتكثيف التواجد المرورى بالأماكن المزدحمة وتيسير حركة السيارات ومنع وجود أى تكدس.

القوى العاملة: عيد العمال وشم النسيم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم