عضو مجلس نقابة الصحفيين: سلالم النقابة ليست جزءًا منها

قال خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة ليست طرفا في أي صراع سياسي ولا تناصر فصيل ضد أخر. وأضاف ميري – خلال مداختله الهاتفية – مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج القاهرة 360، أن الصحفيين ضحوا كثيرا وسقط منهم شهداء حتى يعرف المصريين حقيقة ماحدث في الثورتين. واعتبر ميري أن القبض على 46 صحفي خلال الأحداث الأخيرة يؤثر على صورة الدولة المصرية. وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن 44 ممن تم القبض عليهم من الصحفيين تم إخلاء سبيلهم ومازال اثنين فقط قيد الاحتجاز، ومن جانبه طالب أسامة كمال بالافراج عن الزميلين الذين لازالوا قيد الاحتجاز. وفي سياق متصل وضّح ميري أن سلالم نقابة الصحفيين ليست جزء من النقابة وإنما هي جزء من الشارع ولا تستطيع النقابة منع أو اعتراض أحد من استخدامها في التظاهر.