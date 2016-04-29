الإمارات تحتفل بيوم العمال العالمي

تبدأ دولة الإمارات اليوم احتفالاتها بيوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة، التي تعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة والحكومة بالعمال، شركاء عملية التنمية بالدولة، بمشاركة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وغيرها من مؤسسات الدولة لهذه الفئات من المجتمع في هذه المناسبة التي تحتفل بها جميع دول العالم.

وتقيم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة احتفالاً تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة فعالية «إمارات زايد تجمعنا» بهذه المناسبة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف عامل في 6 مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي، حيث ستقام الاحتفالية الكبرى بحضور معاليه وكبار الشخصيات من الجهات المحلية والحكومية والخاصة والجاليات المختلفة: وتضم الاحتفالية أنشطة ثقافية ومعرفية وبرنامجا تراثيا عالميا من الفولكلور الإماراتي والفولكلور الآسيوي والعربي في المقر الرئيسي للعمال بجزيرة ياس.

ويشهد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين الاحتفال الذي تقيمه الوزارة بهذه المناسبة في مقر سكن العمال بجزيرة السعديات الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة بإقامة أنشطة وفعاليات تعكس اهتمام وتقدير الدولة بهذه الفئة التي ساهمت ولا تزال في عملية البناء والنهضة التي تشهدها الدولة وتعتبرهم الوزارة شركاء في التنمية.

قرارات

وتأتي احتفالات الدولة بيوم العمال العالمي وقد أقرت وبدأت تطبيقه حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي بدأ سريانها بداية شهر يناير من العام الجاري والمتعلقة بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وقد انعكست هذه القرارات إيجابياً على سوق العمل ووفرت المزيد من المرونة على السوق انتقال العمال ووفرت ضمانات أكثر فيما يتعلق بعقود العمل، وأصبح أي عمالة يتم استقدامها من أي دولة مصدرة للعمالة إلى الدولة على علم ودراية كاملة بكافة حقوقه وواجباته قبل قدومه إلى الدولة من خلال اطلاعه على عروض العمل وموافقته عليها قبل بدء علاقة العمل بين طرفي علاقة العمل.

حملة

واستبقت وزارة الموارد البشرية والتوطين وقبل عدة أشهر هذه الاحتفالات بتدشين حملة «اعرف حقوقك» لتوعية العمال في منشآت القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم سواء الذين يدخلون الدولة لأول مرة أو المقيمين فيها منذ سنوات، والتي تؤكد حرص الدولة على رعاية ودعم وحماية العمال.

وسبقها منذ سنوات قرار معايير السكن العمال من قبل مجلس الوزراء والتي أسهمت في توفير سكن العمال المناسب والحضاري لإقامة وعيش العمال، ومن قبلها إقرار والعمل بنظام حماية الأحور للعمال الذي يضمن حصول العمال على أجورهم مع بداية كل شهر بدون تأخير.

حرص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين اهتمام وحرص الدولة الدائم لحفظ حقوق العمالة، وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تمكنهم من أداء مهام أعمالهم بأفضل الوسائل، داعياً أصحاب العمل إلى الحرص على ذلك أيضا على اعتبار أن العمال من الأصول الأساسية لمنشآتهم ولا يمكن أن يكون هناك إنتاج واقتصاد وتنمية دون وجود طرف وشريك أساسي، وهم العمال، لذا يجب أن يتعامل أصحاب العمل معهم على أنهم شركاء لهم وللحكومة والمجتمع في مسيرة التنمية.