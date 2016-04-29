كهرباء ومياه دبي شريك "الاستدامة" لمنتدى الإعلام العربي

أعلنت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستدعم الدورة الخامسة عشرة للمنتدى هذا العام "كشريك الاستدامة" تأسيساً على علاقات التعاون الوثيقة بين الهيئة ونادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للمنتدى، وانطلاقاً من تقدير الهيئة لدور الإعلام في نشر الوعي بين الناس في مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياتهم اليومية لاسيما في مجال ترشيد استخدامات الطاقة والمياه.

وبهذه المناسبة، أعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تقديره للمنتدى، الذي نجح منذ انطلاقته في إرساء قاعدة قوية للحوار البنّاء بين القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة العربية، ليقدم بذلك منصة مهمة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يلامس حياة الناس ويؤثر فيها تأثيرا مباشرا، مؤكدا أن الإعلام يلعب دورا محوريا في تعزيز قدرة الشعوب على تحقيق طموحاتها واكتشاف مصادر قوتها وتعظيم فرصها في مستقبل تنعم فيه بالرخاء والاستقرار والتقدم.

وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن امتنانه للجنة التنظيمية للمنتدى لاختيارها أن يكون تصميم مقر دورته الخامسة عشرة يغلب عليه طابع الاستدامة من خلال المساحات الخضراء التي سيلاحظها رواد المنتدى هذا العام، ما يعكس الوعي بأهمية قضية الحفاظ البيئي ويشجع الحضور على اتباع أساليب الاستدامة في حياتهم، ويلفت نظر الإعلاميين إلى أهمية مشاركتهم في الترويج لمثل تلك الممارسات البيئية النموذجية من خلال التحفيز على الحفاظ على البيئة عبر ترشيد استهلاك الموارد ومن أهمها الكهرباء والمياه، بما يحفظ لمجتمعاتنا قدرتها على التطوير بأسلوب مستدام.

وقال الطاير: "يسرنا أن نكون شركاء الاستدامة لمنتدى الإعلام العربي الخامس عشر؛ فدعمنا لهذا الحدث الذي نعتبره الأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي، هو مصدر اعتزاز لنا ونحن حريصون كل الحرص على مد جسور التواصل مع المجتمع الإعلامي سواء المحلي أو العربي وكذلك العالمي لنشر الوعي بأهمية قضية الاستدامة بما يدعم توجهات العالم الآن نحو تبني المزيد من حلول الاستدامة للحفاظ على كوكبنا وموارده المحدودة للأجيال القادمة".

من جهتها، أعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن بالغ تقديرها للدور الكبير الذي تلعبه هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة، مثنية على المبادرات والمشاريع المبتكرة العديدة التي تطلقها الهيئة في ذات الإطار، وحرصها المستمر على اقتناء وتطبيق أحدث الحلول التقنية التي تؤكد قدرتها على مواكبة هذا التوجه العالمي المهم الذي يشكل محوراً رئيساً من محاور التنمية الشاملة في دولتنا، وفق رؤية الإمارات 2021، ومع كون الاستدامة محورا رئيسا من محاور خطة دبي 2021 والتي تهدف لجعل دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة ومستدامة في مواردها وذات عناصر بيئية نظيفة صحية ومستدامة.

وقالت المري: "إنه من دواعي سرورنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً للمنتدى هذا العام، وهذا ليس بالغريب على واحدة من أبرز مؤسساتنا المسؤولة عن قطاع بالغ الأهمية يمثل أحد الدعائم الرئيسة لعملية التنمية، في الوقت الذي تتطابق فيه توجهات الهيئة والمنتدى الساعي إلى تفعيل دور الإعلام في جعل العالم مكان أفضل للإنسان، حيث تتركز نقاشات المنتدى في كل دورة من دوراته على تعزيز إسهام قطاع الإعلام الإيجابي في تحسين حياة الناس".

يُذكر أن منتدى الإعلام العربي في دورته الخامسة عشرة يُقام خلال الفترة 10-11 مايو 2016، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة جمع من أهم الإعلاميين والمفكرين والكتاب والأكاديميين المعنيين بقطاع الإعلام في المنطقة والعالم، وذلك لمناقشة "الأبعاد الإنسانية للإعلام" وهو شعار لهذه الدورة.