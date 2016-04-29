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روسيا وأمريكا تتفقان على "نظام الصمت" بسوريا من منتصف الليل

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روسيا وأمريكا تتفقان على "نظام الصمت" بسوريا من منتصف الليل روسيا وأمريكا تتفقان على "نظام الصمت" بسوريا من منتصف الليل

>نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسى قوله إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على "نظام الصمت" فى سوريا اعتبارا من منتصف الليل.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن موسكو وواشنطن ستكونان ضامنتين للاتفاق الذى سيطبق فى مناطق باللاذقية وفى بعض ضواحى العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة تاس أن الاتفاق سيطبق أيضا على حلب.

ومن جانبه قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن روسيا مستعدة لإجراء اتصالات مع كل الدول المعنية باستمرار محادثات السلام السورية فى جنيف خاصة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يتم استخدام قنوات الاتصال اللازمة.
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