تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة شرق السعودية

> زعم تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير موقف خارجى مخصص لدوريات قوة أمن الطرق بالأحساء، شرق السعودية ، بعبوة ناسفة.

ذكرت الشرطة صباح اليوم أن الانفجار الذى وقع يوم مساء الخميس فى منطقة تقطنها أغلبية شيعية تسبب فى إصابة ضابط الشرطة بإصابات طفيفة. وإصابة خمس سيارات بأضرار خفيفة.

زعمت تدوينة نشرت على موقع يرتاده متعاطفون للتنظيم المسؤولية عن الهجوم وقال إن المسلحين نفذوا هجمات أخرى فى المنطقة. لكن بيان الشرطة الذى نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية (واس) لم يذكر أى هجمات أخرى.

زعمت جماعة تابعة لتنظيم داعش فى السابق مسؤوليتها عن سلسلة هجمات وتفجيرات انتحارية.

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