مباحث كرموز بالإسكندرية تنقذ شابا اختطفه مسجلون خطر واعتدوا عليه بالضرب

نجحت مباحث قسم شرطة كرموز، برئاسة المقدم كريم محفوظ،فى فك أسر عاطل قام مسجلين خطر بخطفه واحتجازه بجراج، والاعتداء عليه بالضرب.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز تفيد قيام بعض الأشخاص باختطاف شخص واحتجازه داخل جراج بمنطقة غيط العنب.

وبالانتقال تبين وجود "كرم. س" 25 سنة عاطل مقيم دائرة القسم مصاب بكدمات وسحجات بالوجه والظهر وتورم أسفل الركبتين وجرح بالقدم اليسرى صحبة مختطفيه كل من: "ناصر. و" 39 سنة، وشقيقه "محمد. و" 37 سنة، و"عبد الكريم. ج" 42 سنة، جميعهم عاطلون -لهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمين دائرة القسم.

وبسؤال المجنى عليه اتهم المذكورين باختطافه واحتجازه والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها، وأضاف أنه زوج شقيقة المشكو فى حقهما الأول والثانى، وتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا وعللوا قيامهم بذلك لقيام المجنى عليه بسرقة بعض أسطوانات الأوكسجين المستخدمة فى اللحام من داخل الجراج خاصتهم، وتم نقل المجنى عليه لمستشفى الجمهورية للعلاج، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة كرموز وجارى العرض على النيابة.

ضبط مسجل خطر بحوزته 240 قرصا مخدرا قبل إيداعه سجن المحكمة بالإسكندرية