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سقوط لص من الطابق العشرين داخل منور عقار أثناء محاولته السرقة بالإسكندرية

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سقوط لص من الطابق العشرين داخل منور عقار أثناء محاولته السرقة بالإسكندرية سقوط لص من الطابق العشرين داخل منور عقار أثناء محاولته السرقة بالإسكندرية
لقى لص مصرعه، أثناء محاولته تسلق مواسير الصرف بمنور عقار بالمنتزه ثان، لسرقة شقة بالطابق العشرين.

كان قد تلقى الرائد ياسر القطان، الضابط بقسم شرطة ثان المنتزه، إخطاراً بسقوط شخص من أعلى عقار بشارع أحمد العبانى - منطقة العصافرة قبلى، وتوفى.

وبالانتقال تبين وجود جثة "محمد. ر" 31 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة القسم، بمنور العقار يرتدى كامل ملابسه، ومصاب بتهشم الرأس وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال "عادل. ا" 52 سنة مدير شركة خاصة ومقيم بذات العقار قرر أنه أثناء تواجده بالشقة سكنه بالطابق العشرين شاهد المذكور أثناء تسلقه مواسير الصرف محاولاً دخول الشقة من نافذة المطبخ للسرقة، فقام بالصياح، وعند محاولة المذكور الهرب سقط بمنور العقار وتوفى.

وقد تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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