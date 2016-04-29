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العثور على جثة طفل مبلغ بغيابه فى حالة تعفن داخل ترعة بسوهاج

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العثور على جثة طفل مبلغ بغيابه فى حالة تعفن داخل ترعة بسوهاج العثور على جثة طفل مبلغ بغيابه فى حالة تعفن داخل ترعة بسوهاج
يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض العثور على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مبلغ بغيابه جثة هامدة بترعه أسفل أحد الكبارى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد العثور على جثة طفل بترعة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على الطفل محمد. ف. ج. ف 10 سنوات ‏تلميذ ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة المركز بترعة أسفل كوبرى شيحه، والمبلغ ‏بغيابه فى المحضر رقم 935 إدارى المركز لسنة 2016 بتاريخ 26 الجارى.

وبالعرض على مفتش الصحة أفاد فى تقريره بعدم قدرته على الجزم بسبب الوفاة لوجود الجثة فى حالة تعفن، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة والتصريح بالدفن ‏عقب ذلك.


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