العواصف الترابية تغلق طريق «باريس- شرق العوينات» بالوادى الجديد

مراسل «ONA»:

تسببت العواصف التربية التي تعرضت لها محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، في تحريك الرمال، وغلق طريق “شرق العوينات – باريس” بمنطقة الكيلو 45.

وتوقفت الشاحنات العملاقة، بحسب ما أفاد به مراسل “ONA”، على جانبي الطريق وسط حالة من الاستياء والغضب من قائدي المركبات، لتأخرهم في نقل المنتجات والمحاصيل الزراعية، لمنطقة شرق العوينات، وأبرزها محصول القمح .

وناشد أصحاب الشاحنات، تدخل اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم، بسرعة التدخل لحل المشكلة، وتكليف معدات الطرق، لإزاحة الرمال لفتح الطريق مرة أخري.